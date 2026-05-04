Год за свой счет или конфликт с начальством: суд Барнаула встал на сторону торакального хирурга, отправленного в отпуск

Центральный районный суд Барнаула вынес промежуточное решение в громком споре между заведующим отделением торакальной хирургии городской больницы № 5 Вячеславом Седовым и администрацией медучреждения. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, служители Фемиды признали незаконным приказ, отправивший врача в годичный отпуск, и обязали больницу выплатить ему компенсацию морального вреда. Сумма, правда, оказалась скромнее той, что запрашивал хирург. Вердикт пока не обрел юридической силы.

Иск к учреждению Седов подал еще 18 февраля, а 23 апреля суд удовлетворил требования частично. Однако тяжба на этом не закончилась. Спустя неделю в судебной картотеке появилось новое заявление от хирурга — теперь он пытается взыскать невыплаченную заработную плату и прочие причитающиеся суммы. Это дело пока оставлено без движения.

Год без операций

Камнем преткновения стал отпуск Седова, стартовавший 12 января 2026 года и рассчитанный аккурат до декабря. Официальная позиция краевого Минздрава сводилась к тому, что врач ушел в запланированный отдых, накопившийся за долгое время, — соответствующее предписание ранее выдала трудовая инспекция.

Сам заведующий придерживался принципиально иной версии. Он утверждал, что его принудительно выпроводили из больницы из-за острого конфликта с руководством. Пока хирург отсутствует, сложные торакальные операции распределили между краевой клинической больницей и краевой больницей скорой медицинской помощи № 2.

В середине февраля в соцсетях появилась жалоба от имени пациентов отделения. Люди выражали опасения, что останутся без назначенных им вмешательств, поскольку ведущий специалист отстранен. Минздрав парировал, что в штате помимо заведующего числятся еще три хирурга со стажем от трех до десяти лет, и остановки операционной деятельности нет.

Седов на это ответил категорично: по его словам, только он обладает квалификацией, позволяющей проводить сложные операции, а у его коллег, упомянутых министерством, нет необходимой категории. Таким образом, за формальной бумагой об отпуске скрывается жесткий административный конфликт, который теперь постепенно обрастает судебными решениями.