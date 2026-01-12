«Не соответствует церковному учению»: в РПЦ развеяли главный миф о святой воде на Крещение

Многие православные уверены, что святая вода на Крещение обладает чудотворными свойствами, а также любая жидкость, даже из-под крана или в водоемах, в ночь Крещения становится святой. Так ли это на самом деле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

Какой силой обладает святая вода

По его словам, вода, освящаемая на Крещение, обладает особыми благодатными свойствами, которые дарует ей Бог в ответ на молитву Церкви во время чина Великого водоосвящения.

«Это священнодействие совершается дважды: в Крещенский сочельник (18 января) и в сам день праздника Богоявления (19 января). Вода, освященная в эти дни, называется Великой агиасмой, от греческого "святыня". В молитвах на освящение воды просят у Бога, чтобы она стала "для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней"», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, святая вода может способствовать исцелению телесных и душевных недугов, но это происходит не автоматически, а по воле Божией и при условии благоговейного отношения к святыне.

«Известно множество случаев, когда даже несколько капель крещенской воды приводили больного в чувство и изменяли ход болезни. Однако важно помнить, что исцеляющая сила святой воды проистекает из действия Божией благодати, а не из каких-то магических свойств самой по себе. Она помогает тем, кто принимает ее с верой, благоговением и стремлением к очищению души. Употребление святой воды без веры и благоговения пользы не принесет», — добавил отец Владислав.

Фото: [ медиасток.рф ]

Также следует помнить, что святая вода не заменяет медицинского лечения — это не панацея, а средство духовной поддержки. При болезнях следует обращаться к врачам, а святую воду использовать как дополнение к лечению, с молитвой и упованием на Бога, отметил священник.

Где взять святую воду на Крещение

Святая вода приобретается благодатные свойства только после совершения чина водоосвящения — особого богослужебного действия, которое может совершать только священник или епископ, подчеркнул священнослужитель.

«В Крещенский сочельник и в сам праздник воду освящают в храмах или в открытых водоемах, если они есть поблизости. В таких случаях совершается крестный ход к источнику. Миф о том, что в Крещение вся вода на планете автоматически становится святой, не соответствует церковному учению», — отметил отец Владислав.

Великое освящение — это конкретное священнодействие, в ходе которого Бог по молитве Церкви ниспосылает благословение на определенную воду, объяснил он.

«Нельзя говорить, что любая вода в водоемах, из-под крана или в других местах автоматически освящается в эти дни. Однако в исключительных случаях, когда человек по серьезным причинам не может прийти в храм (например, из-за тяжелой болезни или чрезмерной удаленности от храма), он может с молитвой набрать воду из обычного источника или крана, уповая на милость Божию», — пояснил священник.

Фото: [ istockphoto.com/dusanpetkovic ]

Как правильно обращаться со святой водой

Хранить святую воду следует в чистом месте, желательно рядом с иконами, в закрытой емкости, посоветовал отец Владислав.

«Пить натощак со специальной молитвой на принятие просфоры и святой воды. При необходимости (болезни, сложных обстоятельствах) можно пить и после еды. Можно окроплять ею жилище, вещи, больных людей. Важно помнить, что святая вода — это церковная святыня, а не магический предмет. Ее сила зависит от веры и благоговейного отношения человека», — заключил священнослужитель.

