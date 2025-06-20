ФИФА забанила «Локомотив» из-за долга несуществующему клубу

Бан наложен из-за долга «Локомотива» перед ФК «Мариуполь» за защитника Марка Мампасси. Задолженность составляет около €50 тыс. плюс 5% годовых с 2022 года за подготовку футболиста.

В пресс-службе «Локомотива» рассказали, что еще в мае обращались в ФИФА, чтобы выяснить статус ФК «Мариуполь», который на данный момент не выступает ни в каких официальных соревнованиях. Это просьба была проигнорирована.

«Несмотря на принятое решение ФК „Локомотив“ намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время, и запрет будет снят», — говорится в заявлении пресс-службы.

Мампасси перешел в «Локомотив» в январе 2022 года, его контракт действует до конца 2026 года. Минувший сезон защитник провел на правах аренды в бельгийском «Кортрейке».

В нынешнее межсезонье «Локомотив» уже объявил о подписании нападающего Николая Комличенко из «Ростова», а также бывших игроков «Химок» — полузащитника Зелимхана Бакаева и нападающего Александра Руденко.