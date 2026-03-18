Персональный ИИ Google станет доступен всем пользователям

Компания Google объявила о важном изменении: функция Personal Intelligence, ранее доступная только подписчикам платных тарифов Google AI, становится бесплатной для всех пользователей, пишет «Газета.Ru». Нововведение будет интегрировано в экосистему Gemini, браузер Google Chrome и новый режим AI Mode в поисковике.

Технология ориентирована на персонализацию взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ). Система анализирует пользовательские данные из сервисов Google, таких как Workspace, «Google Фото», YouTube, «Google Карты» и «Google Поиск». На основе этого анализа ИИ формирует контекст о предпочтениях пользователя и может адаптировать ответы, не требуя детализированных запросов.

Особенно полезна функция для решения практических задач. Например, она помогает в диагностике устройств: достаточно показать цифровой чек, и ИИ определит модель техники и предложит рекомендации по устранению неисправностей.

В путешествиях Personal Intelligence способна предлагать маршруты с учетом вкусовых предпочтений, советовать места питания и оптимизировать перемещения.

Запуск функции для бесплатных пользователей начнется в США. Для активации потребуется аккаунт Google и ручное включение. В настройках появится специальный раздел Personal Intelligence, где можно управлять доступом к отдельным сервисам и выбирать, какими данными делиться с ИИ.

Ранее сообщалось, что Google вводит позорный список приложений, которые сажают батарею.