Горчилин женится на Миногаровой, но сватали его другой: что известно о личной жизни пары

Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» 33-летний Александр Горчилин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — модели и телеведущей Маше Миногаровой. Сакральный момент состоялся на праздновании 36-го дня рождения избранницы актера. Что известно о личной жизнь пары — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сватали другой

Поклонники уже несколько месяцев следили, как развиваются отношения Горчилина и Миногаровой. Пара вместе путешествовала, отдыхала и не стеснялась рассказывать об этом в соцсетях. Однако свои чувства звезды не афишировали, пока актер не решился позвать модель замуж.

Горчилин сделал предложение возлюбленной во время празднования ее дня рождения. Тост в честь именинницы плавно перетек в признание и предложение навсегда быть вместе. Актер произнес трогательную речь, а после встал на колено, как и полагается. Многие российские знаменитости уже успели порадоваться за влюбленных, не осталась в стороне и журналистка Ксения Собчак. В личном блоге она назвала Горчилина «крашем» и заявила, что сватала его блогерше Насте Ивлеевой, но, видимо, то интервью посмотрела Миногарова.

«Сашу по-прежнему считаю одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков, и с Машей они смотрятся суперорганично. От всей души поздравляю очень красивую пару!» — написала Собчак.

Несостоявшийся брак и аборт

К началу проекта «Топ модель по-русски» Миногарова находилась в серьезных отношениях с молодым человеком по имени Артур и даже хотела свадьбу, однако после проекта пара рассталась. После модель начала встречаться с владельцем ночного клуба Павлом Алексеевым, но до брака так и не дошло. В интервью Иде Галич в 2023 году Миногарова призналась, что вновь сошла с мужчиной, с которым была восемь лет назад.

Фото: [ соцсети ]

Два года назад телеведущая не планировала заводить детей, в том числе из-за жизненных обстоятельств. В 2022 году ей пришлось сделать аборт по медицинским показаниям — в связи с заболеванием сальмонеллезом. В прошлом модель также перенесла операцию по удалению щитовидной железы и получила врачебный запрет на рождение ребенка на пять лет.

Горчилину приписывали роман с коллегой Ян Гэ. Уже после расставания девушка призналась, что Горчилин был ее большой любовью, но разрыв значительно повлиял на их общение, бывшие возлюбленные даже перестали здороваться. Также звезда «Папиных дочек» состоял в отношениях с Никой Сергеевой, они даже жили вместе, но в итоге расстались. Теперь Горчилин строит совместную жизнь с Миногаровой, решив сделать ее своей женой.

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