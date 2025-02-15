Гороскоп для всех знаков Зодиака с 17 по 23 февраля

Многие не верят в астрологию, но все же стараются заглянуть в прогноз, чтобы узнать, что предсказывают им звезды. Эзотерик Элиана Астратова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ждет все знаки Зодиака в сферах любви, карьеры и здоровья на неделе с 17 по 23 февраля.

Овны, Тельцы, Близнецы

На этой неделе у Овнов активизируются романтические отношения. Есть шанс встретить кого-то нового.

«В уже существующих отношениях могут возникнуть мелкие недопонимания, но искренность и открытость помогут их разрешить. В карьере время подходит для проявления инициативы и лидерских качеств, не стоит бояться брать на себя ответственность за новые проекты. В области здоровья стоит обратить внимание на физическую активность — занятия спортом помогут снять напряжение», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В любви Тельцам стоит сосредоточиться на построении гармонии в отношениях. Компромиссы и открытое обсуждение желаний помогут укрепить связь с партнером.

«Для одиноких Тельцов возможно старое знакомство может вернуться в новой форме. В карьере сейчас важно оставаться терпеливым — не стоит спешить с принятием решений. Здоровье потребует внимания к слабым местам, таким как шея и горло, возможны простуды», — подчеркнула эзотерик.

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На этой неделе у Близнецов будут шансы устроить романтические встречи и провести время с близкими.

«Не нужно бояться проявлять свои чувства, это укрепит отношения. В профессиональной сфере предстоящие дни подойдут для креативных идей и общения — многие важные задачи могут быть решены через переговоры. Важно обратить внимание на эмоциональное состояние. Медитация или йога будут кстати для улучшения психического здоровья», — посоветовала Астратова.

Раки, Львы, Девы

В любви Раков ждет стабильность, но важно не забывать о романтике. Можно попробовать удивить партнера, это освежит отношения.

«Для одиноких Раков звезды обещают приятные знакомства. В карьерных делах нужно быть внимательным к деталям, они могут сыграть ключевую роль в успехе. Здоровье может требовать отдыха. Следует практиковать сбалансированное питание и режим», — отметила эксперт.

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На любовном фронте Львов ожидают яркие эмоции и страсть. Обаяние будет притягивать людей, что создаст отличные условия для нового знакомства.

«В карьере будет шанс блеснуть талантом, особенно если придется выступать на публике. Однако следует следить за стрессом — важно находить время для расслабления и отдыха, чтобы избежать эмоционального выгорания», — добавила эзотерик.

На этой неделе Девам стоит фокусироваться на любовных отношениях, это время для глубоких разговоров и понимания.

«Если же Дева находится в поиске, нужно обратить внимание на знакомства в кругу друзей. В работе постараться быть гибким и не зацикливаться на рутине. Могут потребоваться организационные способности, чтобы реализовать накладывающиеся задачи. По поводу здоровья — следует контролировать уровень стресса и выделять время для себя, чтобы восстановить энергию», — пояснила Астратова.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

В любви у Весов появятся возможности для новых знакомств. Это время, когда следует быть открытыми для понимания и диалога.

«Партнерские отношения будут напоминать о важности компромиссов. В карьере ожидают благоприятные изменения, особенно если займетесь коллективным проектом. Здоровье требует внимательности, нужно уделить внимание поддержанию душевного баланса», — подчеркнула эксперт.

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У Скорпионов в личной жизни возможны выяснения отношений. Стоит быть готовым к жесткому общению, важно помнить о такте и уважении.

«Для одиноких Скорпионов это период размышлений о том, чего они хотят в отношениях. На работе карта успеха в руках — можно использовать возможности, которые появятся, чтобы продвинуться вперед. В сфере здоровья стоит заняться профилактикой заболеваний, возможно, пройти обследование», — посоветовала эзотерик.

Стрельцам в любви звезды советуют смотреть на вещи с позитивной точки зрения. Если возникли недоразумения, не нужно стесняться говорить о своих чувствах.

«К тому же это отличное время для создания новых романтических связей. На карьерном фронте ожидают новые задачи и возможности для роста, возможно, предложат повышение или новый проект. Важно заботиться о здоровье, особенно о психологическом — найти время для отдыха и любимых занятий», — заявила Астратова.

Козероги, Водолеи, Рыбы

В отношениях Козерогов царит гармония, но на этой неделе важно создать романтический настрой, уделить время своему партнеру, это укрепит союз.

«В профессиональной сфере будет важно сохранить фокус на задачах и не поддаваться прокрастинации. Сохранение работы в чистоте и порядке поможет держать все под контролем. Здоровье будет в хорошей форме, но не стоит забывать о физической активности, спорт поможет поддерживать общее состояние», — посоветовала эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Водолеям в любви следует усилить внимание к своему партнеру, это время для укрепления отношений.

«Для одиноких Водолеев, возможно, старый знакомый станет новым интересом. В карьере стоит проявить оригинальность и креативность, это может принести удачу. Не нужно забывать следить за своим состоянием здоровья — периодически устраивать разгрузочные дни и заботиться о своих эмоциях», — отметила эзотерик.

На этой неделе в любви Рыбам следует ожидать эмоции и чувствительность. Важно делиться своими переживаниями с партнером, это сблизит.

«Для одиноких Рыб возможны романтические встречи, которые будут полны творчества. В карьере проявите свои таланты, новые идеи получат поддержку со стороны. По поводу здоровья — нужно беречь себя от излишних нагрузок, это время подходит для медитации и расслабления», — заключила Астратова.

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