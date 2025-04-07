Государство поможет рублем: на что могут рассчитывать пенсионеры в России, кроме самой пенсии

Пенсионеры в России пользуются рядом льгот и привилегий, среди которых налоговые послабления, бесплатный проезд на общественной транспорте и не только. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на какую поддержку со стороны государства можно рассчитывать после выхода на пенсию.

Налоговые послабления

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, а также от земельного налога, если площадь земельного участка не превышает шести соток. При приобретении жилья в собственность пенсионер может сделать возврат НДФЛ не за последние три года, как остальные граждане, а за четыре.

«Ряд регионов предоставляют пенсионерам особые преференции и по уплате транспортного налога. Например, пенсионеры Самарской и Пермской областей уплачивают транспортный налог лишь частично в размере половины установленной ставки на авто определенного вида и мощности. Пенсионеры Ленобласти освобождены от уплаты транспортного налога при условии, что они являются обладателем единственного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, водного транспортного средства (кроме яхт, парусно-моторных судов и гидроциклов) с мощностью до 30 л.с., а также мотоцикла или мотороллера», — добавила Проданова.

Льготы на проезд

С 2025 года пенсионеры в России пользуются правом бесплатного проезда в общественном городском и пригородном транспорте, ряд регионов предоставляет дополнительные послабления для междугородних поездок, продолжила экономист.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Федеральные льготники имеют право на неоплачиваемый проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту прохождения лечебных процедур (в оба конца). Пенсионеры Крайнего Севера также относятся к льготной категории, они имеют право раз в два года ездить отдыхать абсолютно бесплатно», — сообщила эксперт.

РЖД предоставляет скидку 10% для пассажиров старше 60 лет при покупке билетов в купе поездов АО «ФПК» на внутрироссийских маршрутах, отметила Проданова. Пенсионерам Дальнего Востока, Крыма и Калининграда доступны льготные авиабилеты.

Медицина

С 1 марта 2025 года все пенсионеры в России могут получать жизненно важные медикаменты по рецепту врача бесплатно или со скидками до 50%. Для этого необходимо подать заявление через Госулуги или в отделении СФР. Пенсионеры, которым полагается набор социальных услуг, могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, рассказала Проданова.

Льготы по оплате ЖКХ

Для пенсионеров предусмотрены льготы по оплате ЖКХ, они могут частично или полностью не платить за коммунальные услуги. По словам экономиста, размер субсидий зависит от расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Дарья Соколова ]

Одинокие пенсионеры, проживающие в Москве, также полностью освобождены от платы за вывоз мусора. В целом по России пенсионеры старше 70 лет могут возместить до 50% суммы от уплаченных капитальных взносов на ремонт, если возраст собственника жилья превысил 80 лет, то все 100%, заключила Проданова.

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