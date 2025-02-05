Не верьте фейкам: эксперты опровергли слухи о заморозке вкладов Центробанком

Ограничений на снятие вкладов и предпосылок для их заморозки Банком России на данный момент нет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в ответ на слухи о прекращении выдачи средств со вкладов банками.

Эксперт назвала разговоры о заморозке вкладов фейковой информацией. Со стороны Центробанка, Минфина РФ и правительства России не звучало никаких заявлений, которые могли бы навести граждан на мысли о предосторожности или возможных ограничениях, добавила Литвиненко.

«Складывается впечатление, что силы извне, поддерживаемые иностранными источниками, пытаются создать условия паники в стране и массово спровоцировать население к тому, чтобы бежать в банки, снимать вклады, либо сделать это через приложение. Это провокация дополнительной инфляции», — считает экономист.

По ее словам, в случае дополнительной инфляции Центробанку придется еще больше повышать ставку рефинансирования, что вводит экономику страны в штормовое состояние. Литвиненко предложила задуматься над вопросом, кто стоит за провокацией паники среди населения.

Делать вклады по-прежнему выгодно, практически все известные банки предлагают высокие ставки, добавила эксперт. Однако при открытии вклада нужно смотреть на условия сделки, чтобы высокая ставка не сохранялась только в первые три месяца и не падала автоматически при снижении ставки рефинансирования ЦБ РФ, посоветовала эксперт.

«Ставку рефинансирования ниже планки 20% пока что мы не увидим. Весь 2025 год можно зарабатывать на вкладах или, как минимум, нивелировать инфляцию. Что будет с курсом валюты — неизвестно. С драгметаллами нужно уметь работать. Для новичка, конечно, вклад это один из самых оптимальных инструментов сохранения своих накоплений», — подчеркнула Литвиненко.

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