«Градусы», Женя Трофимов и «Комната культуры»: День молодежи в Москве и Подмосковье в 2025 году — афиша 28 июня

В эти выходные в парках и музеях Москвы и области пройдет ряд мероприятий ко Дню молодежи. Самые главные из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Локации в Москве

Фестиваль «Молодежная точка» на Болотной площади

С 28 по 29 июня фестиваль пройдет под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» и объединит шесть тематических площадок, посвященных патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству. В программе — встречи с участниками СВО, экскурсии, благотворительные мероприятия, мастер-классы и соревнования. Также гостей ждут водная битва и катание на роликах. На сцене выступят: «Градусы», Женя Трофимов, «Комната культуры», DJ Грув и DJ Nejtrino. Завершится вечер ночной дискотекой.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Парк «Ходынское поле»

Мероприятия пройдут с 12:00 до 23:00 с 28 по 29 июня в парке «Ходынское поле». В дневное время — мастер-классы, лекции и встречи с экспертами из разных областей. Будет работать ярмарка вакансий — отличная возможность пообщаться с работодателями напрямую. Особое внимание — темам личностного и профессионального развития, спорту и творчеству.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Парк Коломенский

Старт праздника в Коломенском 28 июня в 12:00 с музыкальной программы и тематических мастер-классов. С этого же времени начнутся функциональные тренировки, сессии пройдут также в 14:00 и 16:00. В 13:00 откроются игровые зоны, начнутся занятия йогой и медитацией. С 14:00 — цикл лекций по саморазвитию.

Вход свободный, возрастное ограничение — 12+.

Фото: [ freepik.com ]

Парк Яуза

В парке Яуза 27 июня с 19:00 до 21:00 гостей ждет концерт поп-группы «Инь-Ян», финалистов «Фабрики звезд». С 20:00 до 21:00 — танцевальный DJ-сет.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Царицыно

В Царицыне в Бирюлевском дендропарке 28 июня с 15:00 до 18:00 пройдет экскурсия, посвященная природе и истории местности. В это же время в Экоцентре откроется зона настольных игр, где можно будет сыграть в «Мачи Коро», «Братство волка», «Стадный инстинкт». В 16:00 состоится концерт группы «Who? Man».

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Дарвиновский музей

Дарвиновский музей 28 июня подготовил тематический квест, развивающие мастер-классы и зону настольных игр. Финалом дня станет виниловая вечеринка в музейной атмосфере.

Также запланированы интересные активности: ассоциативная игра Alias и стратегическая настольная игра «Эволюция», где можно почувствовать себя в роли животного, борющегося за выживание. С 12:00 до 17:00 пройдет виниловая вечеринка.

Фото: [ freepik.com ]

В рамках выставки «Животный мир денег» в 14:00 состоится мастер-класс по управлению личным бюджетом, созданию накоплений и защите сбережений от инфляции. Кроме того, всех гостей в этот день ждет мастер-класс «Экофлешка».

Билеты от 200 до 400 рублей, возрастное ограничение — 12+.

Локации в Подмосковье

Пестовский парк, Балашиха

В субботу, 28 июня, главная площадка Подмосковья в этот день — Пестовский парк. В программе: встреча с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от Движения Первых, турниры по баскетболу, уличному футболу, bmx и фристайлу. Завершит день концерт молодых артистов.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Парк «Авангард», Электросталь

В воскресенье, 29 июня, с 18:00 пройдут мероприятия в парке «Авангард». Хедлайнеры концерта — певцы JAY MAR и ALEX & RUS. В программе — яркое живое шоу с авторской музыкой и мощной подачей.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Фото: [ freepik.com ]

Парк Талалихина, Подольск

Также мероприятия пройдут в парке Талалихина с 15:00 до 18:00. Программа включает мастер-классы, фестиваль уличного искусства, презентации молодежных объединений, концерты начинающих артистов и спортивные состязания. Также состоятся патриотические акции — сбор гуманитарной помощи и плетение маскировочных сетей.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Наташинский парк, Люберцы

В субботу, 28 июня, с 16:00 до 19:00, в Наташинском парке пройдут мероприятия ко Дню молодежи. Гостей ждут выступления творческих коллективов и хэдлайнеров, мастер-классы, катание на сапбордах и пенное шоу.

Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

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