Грибок, педикулез и химия: эксперты предупредили о скрытой опасности одежды с маркетплейсов

Покупка одежды и аксессуаров через маркетплейсы может привести к заражению паразитарными заболеваниями. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Ранее в СМИ сообщили, что женщина стала лысеть, померив шапку с маркетплейса. Ей поставили диагноз — микоз. Врач Сысоева подчеркнула, что покупка одежды и аксессуаров через маркетплейсы связана не только с риском грибковых инфекций, но и с целым спектром других медицинских угроз.

«Товары нередко хранятся на общих складах, многократно примеряются и возвращаются, что создает условия для передачи микроорганизмов. Помимо дерматомикозов, через головные уборы и одежду возможна передача бактериальных инфекций кожи — стафилодермии, импетиго, фолликулитов, а также паразитарных заболеваний, например педикулеза и чесотки», — пояснила эксперт.

По ее словам, отдельную опасность представляют химические факторы.

«Текстиль и кожгалантерея могут содержать остатки формальдегида, красителей, антиплесневых пропиток. При контакте с кожей они способны вызывать аллергический контактный дерматит, обострение атопического дерматита, раздражение слизистых. У чувствительных людей возможны головные боли, кашель и слезотечение из-за летучих соединений», — заключила Сысоева.

Ранее стали известны неожиданные свойства киви.