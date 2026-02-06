Грибок, педикулез и химия: эксперты предупредили о скрытой опасности одежды с маркетплейсов
Врач Сысоева: товары с маркетплейсов могут вызвать дерматит и чесотку
Фото: [istockphoto.com/AndreyPopov]
Покупка одежды и аксессуаров через маркетплейсы может привести к заражению паразитарными заболеваниями. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
Ранее в СМИ сообщили, что женщина стала лысеть, померив шапку с маркетплейса. Ей поставили диагноз — микоз. Врач Сысоева подчеркнула, что покупка одежды и аксессуаров через маркетплейсы связана не только с риском грибковых инфекций, но и с целым спектром других медицинских угроз.
«Товары нередко хранятся на общих складах, многократно примеряются и возвращаются, что создает условия для передачи микроорганизмов. Помимо дерматомикозов, через головные уборы и одежду возможна передача бактериальных инфекций кожи — стафилодермии, импетиго, фолликулитов, а также паразитарных заболеваний, например педикулеза и чесотки», — пояснила эксперт.
По ее словам, отдельную опасность представляют химические факторы.
«Текстиль и кожгалантерея могут содержать остатки формальдегида, красителей, антиплесневых пропиток. При контакте с кожей они способны вызывать аллергический контактный дерматит, обострение атопического дерматита, раздражение слизистых. У чувствительных людей возможны головные боли, кашель и слезотечение из-за летучих соединений», — заключила Сысоева.
Ранее стали известны неожиданные свойства киви.