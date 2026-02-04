В Тверской области за последнюю неделю зарегистрировано 4600 новых случаев заболеваний ОРВИ и другими вирусными инфекциями. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а уровень заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога.

По данным ведомства, рост заболеваемости связан преимущественно с распространением вирусов негриппозной этиологии. Среди них специалисты выделяют сезонные коронавирусы, COVID-19, аденовирусы, а также бокавирусы и метапневмовирусы.

Что касается гриппа, то, как констатировали в Роспотребнадзоре, его случаи фиксируются в основном среди непривитых лиц.

