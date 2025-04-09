Грядет новый коронавирус: какой будет следующая пандемия

С учетом прошедшей пандемии новой коронавирусной инфекции можно предполагать и развитие других пандемий и вирусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус убежден в неизбежности новой пандемии, которая может начаться через 20 лет, а может и завтра. Заслуженный врач РФ Осипов не исключил масштабного распространения новой инфекции. Эксперт допустил развитие других пандемий и вирусов с учетом прошедшей пандемии коронавируса, которая, согласно официальным данным ВОЗ, унесла жизни свыше 7 млн человек.

«Тем более вирусы могут быть выведены искусственным путем, то есть синтезированы. До сих пор сохраняется предположение о том, что COVID-19 — это искусственно выращенный в Китае вирус, о чем говорят ученые из Америки. Есть еще много вирусов, которые при вмешательстве человека и при неправильных действиях, а иногда и специальных, можно использовать в виде биологического оружия. Конечно, возможна любая пандемия любой инфекции как существующей, так и новой», — отметил врач.

Для того, чтобы не допустить распространения инфекций существует вакцинация — национальный календарь прививок, который с каждым годом расширяется, продолжил Осипов.

«Роспотребнадзор четко проводит мониторинг существующих инфекций на территории Российской Федерации и лиц, приезжающих из-за рубежа. Наверное, можно сказать о том, что возможность (возникновения новой пандемии, — прим. ред.) есть, и в то же время система здравоохранения России на опыте пандемии коронавируса готова к любым вызовам», — заключил врач.

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