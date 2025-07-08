Во время жаркой погоды в Москве и области огородникам стоит пролить водой дорожки и землю в теплицах для сохранения растений. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила садовод Октябрина Ганичкина.

По ее словам, резко меняющаяся температура для растений болезненна, она влияет на их рост и развитие.

«В теплицах надо пролить водой вечером дорожки и землю. Также нужно открыть двери полностью и с той стороны, и с другой стороны, чтобы было проветривание, пусть даже там будут огурцы теплолюбивые. Где растут арбузы, дыни, перцы и баклажаны нужно двери открывать. На ночь тоже не закрывать, они отдохнут ночью при более низкой температуре», — пояснила эксперт.

При наличии остекленных теплиц садовод посоветовала смешать десять литров воды со стаканом извести-пушонки.

«После нужно побрызгать веничком на кровлю, чтобы солнечные лучи рассекались и не дали ожоги на листьях. В открытом грунте сейчас могут гореть огурцы. Несмотря на то, что было много дождей, грядки все равно быстро сохнут, и огородники начинают поливать их. Однако делать это нужно осторожно по земле, по растениям ни в коем случае нельзя поливать, потому что они могут сгореть», — отметила специалист.

Кроме того, эксперт рекомендует накрыть грядки огурцов и помидоров тонким, белым, нетканым материалом и переждать жару.

«У деревьев можно просто поливать землю холодной водой из шланга. Капусту, картошку и морковь надо обязательно полить. Если не польют, будет увядание, и эти растения будут тяжело восстанавливаться», — заключила Ганичкина.

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