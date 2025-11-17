Громкая сделка по Rafale: сможет ли сотня французских истребителей изменить ход спецоперации на Украине

Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale для усиления своих вооруженных сил, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу LCI сразу после подписания соглашения на авиабазе Виллакубле недалеко от Парижа. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что это за истребители, и изменят ли они ход спецоперации.

Французские издания называют сделку беспрецедентной, подчеркивая, что она охватывает как боевую авиацию, так и системы противовоздушной обороны. Эксперт Дандыкин подчеркнул, что Rafale — истребитель, который стоит на вооружении во Франции. Он сравним с истребителями уже пятого поколения.

«Это очень серьезное дело, Украине для этого нужно подготовить летчиков. Это другой уровень вызова для России, Rafale считается одним из лучших европейских истребителей. Но я считаю, что это жест отчаяния со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и Зеленского, который не изменит ход спецоперации», — отметил специалист.

При этом эксперт отметил, что истребитель этот вполне сбиваемый российской техникой.

«Франция рискует репутацией, она танки Leclerc так и не послала на Украину. Отправка 100 истребителей — невозможна, это серьезная и очень дорогая машина», — заключил Дандыкин.

Стоит отметить, что у Франции примерно 225 истребителей Rafale — 185 в Воздушно-космических силах и около 40 палубных Rafale M для флота.

Ранее стало известно, что конфликт на Украине истощает Европу.