«Громкий взрыв, первый раз такое»: очевидцы засняли на видео и рассказали подробности о взрыве газа в Ставрополе

Взрыв в Ставрополе в доме на улице Тухачевского, 30/8 раздался очень сильно утром 21 мая. Об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала местная жительница Анна.

По ее словам, инцидент произошел резко, в тот момент девушка вела диалог с мужем по мессенджеру.

«Громкий взрыв был ровно в 7:00. На что похоже не скажу, первый раз такое слышу. Через пару минут буквально подъехала первая машина с мигалками, остальные тоже очень быстро приехали. Потушили тоже быстро, мне кажется, что минут через 20 уже ничего не горело. Кроме взрыва, ничего не слышала, муж в этот момент на улице был, до взрыва никаких звуков не было», — рассказала она.

Женщина также подчеркнула, что съемку она вела примерно в 700 метрах от самого места инцидента. При этом звук взрыва отчетливо слышен в голосовом сообщении, которое очевидица записывала мужу в момент происшествия.

По последним данным РИА Новости, в инциденте пострадали три человека, в том числе ребенок. Правоохранительные органы устанавливают причины ЧП, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее стало известно, что в результате происшествия повреждены около 12 квартир и минимум 70 машин.