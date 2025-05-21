Количество пострадавших увеличилось до трех: что известно о взрыве газа в жилом доме в Ставрополе

В среду, 21 мая, произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Ставрополе. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили местные власти. Что известно о трагедии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Где произошло

Утром 21 мая в Ставрополе на улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа в жилом доме №30/8. Инцидент случился в квартире на верхнем этаже. На месте происшествия работают все экстренные службы города, дом обесточен и отключен от других коммуникаций, заявил глава города Иван Ульянченко. Пожарные быстро локализовали и потушили возгорание, возникшее после взрыва.

Как пишет телеграм-канал Mash, предварительно, в результате инцидента повреждены около 12 квартир и минимум 70 машин.

Кто пострадал

Изначально сообщалось, что пострадала одна женщина. В состоянии средней тяжести ее доставили в клинику, где оказывают всю необходимую медпомощь, написал в телеграм-канале глава города.

Фото: [ медиасток.рф ]

По предварительной информации оперативных служб, погибших нет.

После пресс-служба Минздрава региона сообщила, что количество пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе увеличилось до трех.

Реакция властей

Глава города Иван Ульянченко прибыл на место происшествия. Прокуратура начала проверку, чтобы оценить соблюдение законодательства в сфере ЖКХ. На месте работу правоохранительных органов контролирует прокурор Промышленного района Ставрополя Александр Ряхин. Ход следствия контролирует прокуратура региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что специалисты начнут обследование здания, как только позволят условия. Затем планируется разработать план восстановительных работ.

СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения обстоятельств. Назначены экспертизы. По предварительным данным, утром 21 мая в квартире дома на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв газовоздушной смеси.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят активизировать проверки газового оборудования в домах.