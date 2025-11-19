Грозит даже уголовное наказание: почему опасно заглядывать в чужие окна

Простое любопытство, удовлетворенное заглядыванием в чужие окна, может обернуться тюремным сроком. Что именно считается уголовным преступлением и почему, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, сбор сведений частного характера о гражданах является уголовно наказуемым деянием.

«Заглядывание и подглядывание в окна, записи и прочее — это ничто иное, как вмешательство в чужую частную личную жизнь. Поэтому вопрос, какие сведения собираются, для чего и как будут использоваться — это достаточно щепетильно, плюс ко всему, в данной ситуации имеют право на сбор сведений частного характера либо работники оперативных служб, спецслужб или все-таки в том числе лица, обладающие лицензией детектива», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается частного сбора сведений личного характера через подглядывание в окна, продолжил он, это могут быть и элементы даже личной сексуальной жизни.

«И каким образом это будет преподнесено в дальнейшем — никто не знает. Поэтому в данный момент, если рассматривать подглядывание как сбор информации, то это вполне закономерное следствие того, что это уголовно наказуемое деяние, которое влечет за собой последствия. Их, а также степень вины, будет определять суд. Но, тем не менее, это нарушение не только частной, личной, неприкосновенной жизни, но и элементарных этических норм и моральных устоев», — заключил Капштык.

