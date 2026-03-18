Хакеры имитируют людей: как атаки нового уровня обходят традиционную защиту

В начале марта 2026 года российские компании пережили одну из самых мощных в истории распределенных атак на отказ в обслуживании (DDoS). Злоумышленники задействовали свыше 4 миллионов зараженных устройств по всему миру, объединенных в ботнет, который эксперты связывают с сетью Kimwolf. Данные об инциденте содержатся в пресс-релизе компании StormWall, передает «Газета.Ru ».

Атаки носили многоэтапный характер и продолжались несколько дней. Пик пришелся на 4 марта, когда интенсивность вредоносного трафика достигла 700 тысяч запросов в секунду. Хакеры применяли сегментированную тактику — использовали не весь ботнет одновременно, а отдельные его кластеры, что серьезно осложняло обнаружение и фильтрацию.

Специалисты StormWall проанализировали географию источников атак. Больше всего зараженных IP-адресов оказалось в Бразилии (30,1%), США (24,9%) и Индии (18,8%). В десятку стран-лидеров также вошли Великобритания (8,1%), Турция (5,3%), Пакистан (5%), Россия (6,7%), Бангладеш (3,1%), Канада (3,1%) и Аргентина (2,9%). Примечательно, что Россия заняла пятое место по количеству устройств, вовлеченных в атаки — 6,7% от общего объема.

Эксперты подчеркивают, что атаки велись на прикладном уровне (L7), что делает их особенно опасными. Боты умело имитировали поведение реальных пользователей, поэтому классические методы защиты — фильтрация по IP или геолокации — оказались малоэффективными.

В StormWall не исключают, что киберналет мог быть заказным. Высокая стоимость аренды крупных ботнетов и сложность координации указывают на возможное участие организованных групп, работающих в интересах коммерческих структур.

Генеральный директор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров отметил, что рынок DDoS-услуг вышел на принципиально новый уровень. По его словам, ботнет Kimwolf за несколько месяцев превратился из теневого прокси-сервиса в мощный инструмент для заказных атак. Для бизнеса это серьезная угроза: даже кратковременные сбои в работе сайтов ведут к потере выручки и клиентов. Эксперт прогнозирует дальнейший рост количества и мощности атак с использованием крупных ботнетов в России и рекомендует компаниям заранее выстраивать многоуровневую защиту, способную выявлять аномалии на поведенческом уровне, а не только по IP-адресам или географии.