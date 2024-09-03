Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 3 и 4 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 3-4 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Актуальный шифр

Шифр нужен для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет. В «Хомяке» он обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новое слово сегодня — WITHDRAW. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «точка, тире, тире», вторая — «точка, точка», третья — «тире», четвертая — «точка, точка, точка, точка», пятая — «тире, точка, точка», шестая — «точка, тире, точка», седьмая — «точка, тире», восьмая — «точка, тире, тире».

Точка — короткое и быстрое нажатие, а тире — нажатия с удержанием на одну-две секунды или дольше.

Комбо-карты за пять миллионов

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 3 сентября необходимо улучшить три карты: «Meme coins», «CX Hub Istanbul» и «Hotel construction».

Ранее стало известно, получат ли игроки Hamster Kombat реальные деньги за «тапы».