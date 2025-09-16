Характерно для осени: заслуженный врач РФ опроверг критический рост заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

В Сети обсуждают резкий рост заболеваемости ОРВИ по всей России, в том числе в столице и Московской области. Об актуальной эпидемиологической ситуации в регионе интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Эксперт отметил, что согласно мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, случаев гриппа в Московской области не зарегистрировано.

«Регистрируются случаи риновирусной инфекции, которая протекает достаточно легко и вызывает у пациентов легкие катаральные явления в виде насморка, болезненность в горле, першение в горле, а также может быть небольшое повышение температуры», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако бояться инфекции не стоит, так как это нормальный уровень заболеваемости для осеннего сезона, продолжил Осипов.

«Уровень заболеваемости не превышает установленной нормы для данного периода, для начала осени. Поэтому, на данный момент, о повышении заболеваемости каких-то тяжелых инфекциях можно не говорить», — подчеркнул врач.

В качестве профилактики необходимо мыть руки, вернувшись домой домой, реже посещать места большого скопления людей и проветривать помещения.

