Хорватские жители связали 9 тыс. штруделей в длинную цепочку

Хорватское село Яшково установило новый мировой рекорд, соорудив цепь длиной более 3 км, состоящую из почти 9 тыс. штруделей. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Абсолютное число соединенных элементов яблочного пирога составило 8940, а общая протяженность цепи достигла 3136 м. Для выпечки кулинарного шедевра было использовано 2 тонны муки и 3 тонны яблок.

Триумф Яшково был официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса. Ранее деревня уже была отмечена в 2015 году за создание штрудельной цепи длиной 1479 м. В 2019 году первенство перехватил хорватский город Сисак, представив цепь из штруделей длиной 1762 м.

Этот впечатляющий рекорд был зафиксирован во время ежегодного фестиваля «Штрудельфест» в Яшково. Испеченные штрудели будут пожертвованы нуждающимся, различным организациям и учреждениям.

Ранее сообщалось, что фанат «Ливерпуля» попал в Книгу рекордов Гиннесса с коллекцией футболок любимого клуба.