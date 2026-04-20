«Храм у дома»: в районе Солнцево началось строительство церкви, которую ждали много лет

На западе Москвы, в районе Солнцево, стартовало возведение нового храма в честь Пророка Божия Илии. Как сообщили в пресс-службе куратора программы строительства православных храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина, подрядчики уже вышли на площадку на улице Авиаторов: территорию огородили, завезли часть материалов и приступили к земляным работам.

По словам Ресина, к активной разработке котлована строители приступят после 15 мая. Далее работы пойдут строго по графику: в мае завершат основные земляные работы, после чего начнется бетонная подготовка, гидроизоляция и устройство защитной стяжки, а летом строители выйдут на заливку фундаментной плиты.

На первом этапе на участке появится временный деревянный храм, после чего начнется возведение основного каменного здания с приходским домом. Проект выполнен в русско-византийском стиле с центрической композицией. С западной стороны к храму примкнет колокольня с шатровым завершением, под которой разместится крытая паперть и главный вход. В стилобатной части здания запроектированы крестильня, воскресная школа, залы для занятий и трапезная. На прилегающей территории обустроят храмовую площадь, парковку и кольцевой проезд для проведения крестных ходов.

Параллельно в Западном административном округе завершается строительство храма в честь Трех Святителей на Мосфильмовской улице. Владимир Ресин сообщил, что принято решение ввести объект в эксплуатацию уже в июне 2026 года. Сейчас там заканчиваются основные строительные работы, в мае демонтируют временный деревянный храм, а до конца месяца полностью благоустроят территорию. Архитектура этого храма опирается на традиции псковской школы церковного зодчества. В цокольной части разместят крестильный храм, классы воскресной школы и помещения для приходской деятельности.

Всего в рамках программы строительства православных храмов в Западном округе столицы уже сданы 18 объектов. Как уточнил Ресин, работа продолжается еще по девяти участкам: пять из них уже подобраны и одобрены, еще четыре находятся на стадии проработки. Первый заместитель префекта ЗАО Виктор Клименко добавил, что всего в округе предусмотрено возведение 30 храмовых комплексов, а завершить программу планируется к 2030 году. Напомним, программа реализуется во всех округах Москвы, кроме Центрального, исключительно на благотворительные пожертвования. За пятнадцать лет ее действия построено 152 храма, еще 40 находятся в стадии строительства, десятки проектируются.