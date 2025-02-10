Хронические болезни и смерть: топ-3 самых опасных видов алкоголя

Алкогольные напитки отличаются степенью вреда для здоровья, некоторые из них несут повышенные риски — от острых отравлений до хронических заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. Эксперт перечислила топ-3 самых опасных видов алкоголя.

Первое место среди токсичных алкогольных напитков занимают самогон и нелегальные дистилляты, например, «паленая водка». При нарушении технологии дистилляции в самодельном алкоголе образуется метанол, 10 мл которого способны вызвать слепоту, а 30 мл — летальный исход.

«Метанол блокирует клеточное дыхание, приводя к метаболическому ацидозу, судорогам и коме», — объяснила врач.

По словам Тен, в самогоне также встречаются сивушные масла, ацетон и тяжелые металлы, повреждающие печень, почки и нервную систему. Регулярное употребление спиртных напитков разрушает гепатоциты (клетки печени), увеличивая риск цирроза и рака.

Особую опасность для организма представляют алкогольные энергетики. Высокие дозы кофеина в сочетании с алкоголем создают «диссоциативный эффект» — состояние опьянения маскируется за счет стимуляторов, из-за чего человек может легко превысить допустимую дозу. Кроме того, подобные напитки вызывают тахикардию, аритмию и гипертонию, добавила эксперт.

«Кофеин усиливает нейротоксичность этанола, ускоряя гибель клеток мозга. Сочетание стимуляторов и депрессантов формирует устойчивую психологическую зависимость», — подчеркнула врач.

Крепкие дистиллированные напитки, в том числе абсент 70-85%, также вошли в список самых опасных алкогольных напитков. Ультравысокое содержание этанола (от 70% до 96%) приводит к мгновенному повреждению слизистой ЖКТ, быстрое всасывание в кровь провоцирует острое отравление даже при малых дозах, сообщила Тен. Эпителий желудка и пищевода разрушается, на фоне этого возрастает риск возникновения язв и рака. Резкий скачок этанола в крови угнетает дыхательный центр мозга, вызывая кому, предостерегла эксперт.

Чтобы снизить риски отправления спиртным или летального исхода, стоит избегать несертифицированного алкоголя. Также нельзя смешивать его со стимуляторами в виде кофе или энергетиков. Необходимо контролировать дозу выпитого, крепкий алкоголь (выше 40%) требует особой осторожности, заключила терапевт.

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