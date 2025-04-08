Хуже, чем в 2008-м: эксперты предупреждают о новом мировом кризисе из-за пошлин Трампа

Экономическая политика президента США Дональда Трампа — вводимые им пошлины — может спровоцировать повторение мирового кризиса 2008 года уже в этом году. При этом новый кризис может стать более глубоким и продолжительным. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По ее словам, Трамп ввел новый тренд — введение пошли в отношении всех стран, а не только тех, с кем государство не заинтересовано в выстраивании взаимовыгодных коммуникаций. Данная политика удобна Вашингтону, так как позволяет повысить эффективность работы «экономического маховика» США. Введением пошлин Трамп пытается нивелировать инфляцию и снизить государственный долг, отметила экономист.

«Учитывая, что большая часть стран продолжает работать на экономику Штатов благодаря государственным бумагам (трежерис) и доллару США, Трамп решил воспользоваться этой возможностью и перестроить мировые торговые отношения, нарезать новую карту мировой торговли», — объяснила Литвиненко.

Введение торговых тарифов губительно для сложившейся торговой экономической системы и в целом для мировой экономики, считает эксперт, потому что бюджет каждой страны заложен исходя из выстроенных отношений и уровня тарифов, предусмотренных между государствами. При вводе новых тарифов страны начинают нести убытки.

«Из-за вводимых пошлин снижаются объемы торговли в целом, таков закон экономики. Это мы уже сейчас начнем наблюдать. Страны начинают в ответ вводить пошлины в отношении США, что еще больше сужает мировые рынки и уменьшает объем мировой торговли. В целом это снижение темпов мировой экономики — как ВВП отдельно взятых стран из-за уменьшения поступлений в бюджеты, так и мирового ВВП. Значит, что меньшие объемы средств будут выделяться на развитие, на новые технологии», — продолжила эксперт.

Для выстраивания новых правил игры между странами на основе вводимых тарифов нужно время, чтобы перестроить отношения, логистику, расчеты, а также налоговую систему, ведь это отразится на налоговой системе каждого государства, подчеркнула Литвиненко. Время, необходимое на перестройку, чревато экономическими потерями, добавила она.

Летом 2025 года (июль-август) может начаться новый мировой кризис, который может стать более глубоким и продолжительным (до 5 лет), чем кризис 2008 года, считает экономист. Литвиненко оценила вероятность наступления кризиса в результате политики Трампа на 75-80%.

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