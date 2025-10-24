Илон Маск собирает «армию роботов» — заменят ли машины людей уже в 2026 году

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о намерении компании Tesla создать «миллионную армию» человекоподобных роботов Optimus. Массовое производство планируется запустить к концу 2026 года, передает издание Wired. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, заменят ли роботы людей, и сможет ли Маск создать армию роботов.

Как пишет Wired, во время встречи с инвесторами Маск отметил, что обеспокоен вопросом контроля над Tesla в будущем, учитывая возможное влияние столь масштабного внедрения роботов. Он также добавил, что серийный прототип Optimus компания рассчитывает подготовить к февралю-марту 2026 года. Эксперт Бастрыкина пояснила, что перед Илоном Маском, по его утверждению, в первую очередь стоит задача по укреплению и расширению своего влияния в компании Tesla.

«Сейчас у него есть возможность увеличить свою долю в компании до 25%, но для этого ему нужно достигнуть ряда показателей, таких как выпуск большой партии автомобилей и роботакси, добиться оценки компании в 8,5 трлн долларов и выпустить 1 млн человекоподобных роботов. Сложно сказать, сможет ли Tesla выпустить такое количество роботов в заявленные сроки, но в любом случае роботов будут создавать в большом количестве, так как на это есть спрос», — пояснила специалист.

Говоря о роли роботов в обществе и их способности заменить людей, эксперт подчеркнула, что это просто техническое устройство, оснащенное ИИ.

«Разница только в количестве функций и возможностей. Уже сейчас нас ежедневно окружают роботы с искусственным интеллектом — от домашнего помощника, который может включить свет, музыку или ответить на вопрос, до небольших роботов-курьеров или уборщиков», — заявила она.

Однако влияние роботов на человеческую жизнь не стоит переоценивать, считает эксперт.

«Как и любое техническое устройство, роботы развиваются и с каждым новым этапом могут выполнять все больше задач. Но заменить людей они не смогут. Их задача — помогать в разных сферах жизни. А вот как именно их будут использовать люди, это уже зависит от технических способностей робота, целей и фантазии человека», — заключила Бастрыкина.

