Импичмент или отставка? Как скандал с Эпштейном проверяет устойчивость Трампа в Белом доме

Связи президента США Дональда Трампа со скандально известным миллионером Джеффри Эпштейном могут поставить под угрозу срок его пребывания в Белом доме. Хотя Трамп старается дистанцироваться от покойного финансиста, их знакомство выглядит более чем вероятным, считают СМИ. Что известно о деле Эпштейна, связан ли Трамп с ним, и подаст ли американский лидер в отставку на фоне скандала — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Трамп «подчищал» за другом

Дело Джеффри Эпштейна — одна из самых мрачных историй американской элиты. Финансист с огромными связями долгие годы окружал себя влиятельными людьми, пока в 2005-2006 годах полиция Флориды не начала расследование об использовании им несовершеннолетних девушек для сексуальных «массажей». Несмотря на признание вины и соглашение 2008 года, позволившее ему фактически отбывать «мягкое» заключение, обвинения не исчезли. В 2019 году Эпштейна арестовали по куда более тяжелым статьям — торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре, а затем нашли мертвым в камере. Позднее Министерство юстиции США и ФБР заявили: следствие не обнаружило «клиентского списка», доказательств шантажа или постороннего присутствия в тюрьме в ночь его смерти.

Центральной фигурой в его окружении была Гислейн Максвелл, она подбирала для него девушек. В 2021 году суд признал ее виновной в торговле несовершеннолетними ради эксплуатации Эпштейном и приговорил к 20 годам заключения. Масштаб дела оказался грандиозным: в материалах упоминались сотни жертв, часть документов была засекречена для защиты их личных данных. И одна из важных составляющих — связь Дональда Трампа с Эпштейном.

Считается, что она ограничивалась их общественным знакомством: Трамп говорил в 2002 году, что знает его 15 лет, в 2003 году поздравление Трампа попало в личный «альбом Эпштейна». Позже их отношения, по сообщениям СМИ, испортились из-за спора о недвижимости. Политический интерес возник позже, когда стало ясно, что именно прокурор Александр Акоста, впоследствии министр труда при Трампе, стоял за мягкой сделкой 2008 года.

Спустя несколько лет, 20 ноября 2025 года, Трамп подписал законопроект, обязывающий Министерство юстиции США рассекретить и опубликовать в течение 30 дней весь массив материалов федерального расследования по делу Эпштейна. Трамп написал в Truth Social, что обнародование материалов «откроет правду» о связях Эпштейна с 42-м президентом Биллом Клинтоном, бывшим министром финансов Ларри Саммерсом, основателем сети LinkedIn и донором Демпартии Ридом Хоффманом, лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и «многими другими». Документ получил название «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act). Также публикация официального меморандума поставила точку и в другой истории: он опроверг заявления Пэм Бонди о существовании клиент-листа, указав, что никаких подтверждений этому не найдено, тем самым очистив от спекуляций и связь Трампа с делом Эпштейна.

Отставка Трампа

Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что Трамп не подаст в отставку из-за дела Эпштейна.

«Это человек совершенно не того склада. Теоретически президенту может быть объявлен импичмент, это достаточно сложная процедура. Такие случаи бывали, например, с президентом Ричардом Никсоном в США, но на сегодняшний день подобного рода компроматы, истинные или мнимые, являются недостаточными», — пояснил эксперт.

По его словам, такие скандальные ситуации типичны для западных режимов.

«В американской и европейской политике сексуальные скандалы в большей степени, коррупционные скандалы в меньшей степени постоянно сотрясают истеблишмент и ни к чему серьезному не приводят», — заявил он.

Специалист напомнил, что из крупного скандала в свое время сухим из воды вышел экс-президент США Билл Клинтон.

«Его обвиняли в том, что он давал ложные показания под присягой. Это просто криминал, но для него это кончилось практически ничем. Здесь, я не думаю, что что-то серьезное будет предъявлено, оно бы наверняка было предъявлено в ходе избирательной кампании Трампа», — выразил мнение эксперт.

Политолог подчеркнул, что в Штатах привыкли поливать друг на друга различными компроматами и при возможности использовали бы их против Трампа.

«Это достаточно серьезный козырь в политической борьбе, особенно если что-то найдут серьезное, но до импичмента или ухода в отставку по собственной инициативе, я думаю, здесь не дойдет», — заключил Аграновский.

