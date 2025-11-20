В новом американском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине предусмотрена схема, согласно которой Россия будет выплачивать Киеву своеобразную «арендную плату» за фактический контроль над восточными районами Донбасса, сообщает The Telegraph. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, согласятся ли российские власти на такие условия.

Как пишет издание, при этом территории формально останутся в составе Украины. Согласно предложению, Москва должна будет перечислять Киеву средства в качестве компенсации за финансовые потери, вызванные утратой доступа к региону. Политолог Федоров подчеркнул, что о реализации плана существует множество самых фантастических предположений.

«Но я исхожу из следующего: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются закрепленными в Конституции территориями Российской Федерации. Они — цель нашей специальной военной операции, чтобы они были освобождены от украинских войск и полностью перешли под контроль российской власти. Платить никому мы ничего не будем», — пояснил эксперт.

При этом специалист напомнил, что и ранее западные власти играли с РФ в игру с признанием территорий.

«Они же нам все время говорят: пусть де-факто будет, а де-юре мы не признаем. Мы это уже проходили с теми же странами Прибалтики. Американцы как бы де-факто понимали, что они в составе Советского Союза, но де-юре не признавали, и был у них специальный акт об оккупированных народах, и это все используют для давления на Россию. На эту историю мы не пойдем. Они могут мечтать сколько угодно об этом, но мы в этих сделках своими территориями не торгуем», — заключил Светов.

