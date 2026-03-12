«Инфляция может вырасти до 40%»: экономист оценил опасный сценарий для российской экономики

Резкое и длительное удешевление денег способно разогнать инфляцию в России до 20% уже через два года и примерно до 40% через три года, а затем подтолкнуть экономику к порогу гиперинфляции. Такой вывод из стресс-сценария Банка России сделал в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

Банк России опубликовал аналитическую записку, в которой смоделировал последствия резкого снижения ключевой ставки до 3%. По оценке регулятора, подобный шаг способен привести к опасному перегреву экономики и гиперинфляции. Как подчеркнул эксперт Головецкий, ЦБ делал расчеты, исходя из актуальных показателей инфляции в 6%.

«Если долго держать ставку значительно ниже инфляции, деньги перестают выполнять сберегательную функцию, инфляция ускоряется до 20% уже через два года, затем доходит примерно до 40%, а дальше мы выходим на территорию, близкую к классической гиперинфляции с обесценением доходов и сбережений и падением реальных инвестиций», — пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что такой вариант не является реальным планом регулятора, а служит иллюстрацией рисков.

«Банк России показывает, чем чреваты популистские решения в духе «давайте сделаем ставку очень низкой, и всем сразу станет легче», — в реальности это быстро приводит к ценовому взрыву и потере доверия к национальной валюте», — отметил экономист.

Он уточнил, что в основных направлениях денежно-кредитной политики базовый сценарий как раз предполагает постепенное снижение ставки до 12–13% в 2026 году и до 7,5–8,5% в 2027–2028 годах при целевой инфляции около 4%, и это куда более реалистичный путь. Зарубежный опыт, по словам эксперта, показывает, насколько высока цена ошибки при резких маневрах со ставкой.

«Слишком мягкая политика в США в постковидный период быстро привела к рекордной за десятилетия инфляции, а преждевременное ужесточение в Швеции дало обратный перекос — дефляционные риски и торможение роста, поэтому центральные банки во всем мире учатся действовать максимально осторожно», — напомнил Головецкий.

В ближайшие годы, по словам экономиста, логично ожидать от российского регулятора именно плавного, а не шокового снижения ставки, поскольку цена возможной ошибки слишком велика и для экономики страны в целом, и для кошельков конкретных домохозяйств и предприятий.

