«Инкубационного периода может хватить»: врач оценил риск заноса смертельного вируса Нипах в РФ

В Индии зарегистрировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Очаг инфекции находится в городе Кожикоде с населением около двух миллионов человек. Может ли вирус попасть в РФ и чем он опасен, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Он подчеркнул, что инфекция действительно очень опасна: помимо общего недомогания, она может вызвать достаточно серьезное осложнение в виде частичных или полных параличей.

«Возникает недостаточность всех органов и систем организма. Нередко все заканчивается летальным исходом. Вероятность заноса в Россию имеется, потому что туристический поток сейчас направлен в страны Азии. Кроме того, инкубационного периода инфекции вполне может хватить для завоза», — добавил Осипов.

Однако врач напомнил, что на сегодняшний день в аэропортах работают посты органов Роспотребнадзора, которые отслеживают заболевших.

«Под особенным вниманием рейсы из стран, в которых имеются какие-то серьезные инфекционные заболевания. В случае заноса пациент будет госпитализирован в специальное отделение и получит лечение. Специфического нет — это обычные противовирусные препараты, дезинтоксикационные», — заключил Осипов.

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