Иноагент, но гражданин: в Госдуме сделали неожиданное заявление о предателях Родины

Иноагенты, являющиеся гражданами России, могут получать пенсию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. На данный момент изменений в российском законодательстве, запрещающих выдачу пенсий иноагентом, не планируется, рассказала она.

Депутатами подготовлено три законопроекта в отношении лиц, проявляющих неуважение к России и ее гражданам, ВС РФ, а также тех, кто подстрекает против РФ, россиян и армии России или наносит ущерб своими действиями. Против данных категорий будут применяться жесткие санкции, рассказала Бессараб.

«Релоканты, которые уехали и наносят вред России своими действиями, будут нести ответственность по закону. Предусмотрена имущественная и административная ответственность, вплоть до уголовной, но пенсий это не касается», — отметила парламентарий.

При наличии трудового стажа, начислении ИПК признанный иноагентом гражданин, проживающий на территории РФ, может получать страховую пенсию. Если эти критерии отсутствуют, гражданин может на пять лет позже начать получать социальную пенсию, объяснила депутат. Бессараб также подчеркнула, что ей неизвестно о случаях притеснения граждан РФ, даже являющихся иноагентами.

Получение пенсий россиянами-иноагентами, проживающими заграницей, зависит от наличия соглашения между странами, продолжила она. После ухудшения отношений с бывшими партнерами ряд государств отказался от уплаты своей части пенсии для россиян, Москва также зеркально расторгла договоры. При наличии соглашения о перечислении, пенсия будет, сообщила депутат.

«После распада СССР многие наши граждане остались заграницей. Россия — фактически единственное государство, которое, неся все долговые обязательства практически всех бывших стран СССР, также взяла на себя обязательства для бывших граждан СССР предусмотреть социальную пенсию. Также есть ситуации, когда люди проживают на территории России 15 лет и получают социальную пенсию, ни дня не проработав в РФ. Сказать, что Россия издевается над кем-то — это, наверное, просто глупо. Иногда Россия просто чрезмерно гуманна», — заявила Бессараб.

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