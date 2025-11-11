Иноагенты рискуют жизнью ради денег: чем для Монеточки обернется выход на сцену после опасной болезни

Уехавшей из России артистке Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) запретили выступать в ближайшие дни после тяжелого отека Квинке на концерте в Риге. Однако певица готова выйти на сцену уже вечером 11 ноября в Таллине, несмотря на угрозу для жизни. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как попытка заработать денег может ударить по здоровью Монеточки.

По данным телеграм-канал Mash, несмотря на недомогание во время выступления, она продолжила петь на концерте в Риге, в скорую ее пришлось буквально выталкивать. Артистка не могла говорить и дышать. Гырдымовой ввели гормоны, обследовали, ее состояние стабилизировали. Эксперт Тен рассказала, что отек Квинке (ангионевротический отек) — это острая, жизнеугрожающая аллергическая реакция, характеризующаяся быстро развивающимся и массивным отеком глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек.

«Наибольшую опасность представляет отек гортани, который, как в случае с певицей, проявляется невозможностью говорить и дышать, создавая реальный риск удушья. Это состояние требует незамедлительной медицинской помощи, так как счет может идти на минуты», — напомнила специалист.

Как отметила врач, вероятность рецидива отека Квинке в течение первого-второго дня после первого приступа действительно высока.

«Организм находится в состоянии "аллергической готовности", и любая дополнительная нагрузка может стать новым пусковым механизмом. Медики абсолютно правы, запрещая выступления: стресс, физическое напряжение голосовых связок, духота и перегрев под софитами — все это мощные провоцирующие факторы. Угроза летального исхода в такой ситуации не является преувеличением, повторный отек гортани может развиться еще стремительнее и привести к полному закрытию дыхательных путей. Поэтому рекомендация о покое и наблюдении в течение минимум 24-48 часов является стандартной и жизненно необходимой мерой», — заключила Тен.

*Признана в РФ иностранным агентом