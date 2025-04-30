Иномарки подорожают: с 1 мая в России изменится расчет утильсбора

Минпромторг выступил с инициативой о введении новой методики расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых в Россию с территорий стран ЕАЭС, что может спровоцировать рост цен на иномарки. Изменения предполагаются с 1 мая. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК Право-Сити Матвей Елисеев.

Утилизационный сбор — это единоразовый платеж, уплачиваемый за будущую утилизацию автомобиля по завершении его эксплуатации, объяснил эксперт. Ранее утильсбор уже подняли более чем на 70%, что отразилось на росте цен как на новые, так и на поддержанные автомобили.

«Однако некоторые поставщики до сих пор находят пути обхода высокого утильсбора, чтобы завозить транспортные средства дешевле при их растаможивании. Например, ввозят автомобили через страны ЕАЭС (чаще всего Белоруссия и Киргизия). Для того, чтобы пресечь подобное поведения, Минпромторг выступил с инициативой о введении новой методики расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых с территорий стран ЕАЭС», — сообщил Елисеев.

Утильсбор начнут рассчитывать по формуле УС = Усед + (Рс – Сз) x 0,5, продолжил юрист, — сумма базовой ставки утильсбора с разницей средней стоимости автомобиля из перечня Минпромторга России и затрат покупателя на его приобретение, умноженной на поправочный коэффициент 0,5.

«Для подтверждения Сз (затраты покупателя на приобретение автомобиля) необходимо будет представить полный пакет документов, например, договор купли-продажи, транспортные накладные, отчеты о переводах и др. Если подтверждающих стоимость автомобиля документов представлено не будет, то сбор будут считать по самой высокой ставке», — дополнил эксперт.

Лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до трех литров для личного пользования и без перепродажи в течение 12 месяцев, указанные изменения не коснутся. Для них продолжит действие льготный сбор. Рассматриваемый проект еще не принят, но указанные изменения активно обсуждаются, заключил Елисеев.

Ранее стало известно, что в ГД предложили высылать из России мигрантов, нелегально получивших гражданство.