Иностранные туристы массово нарушают режим границы с Россией ради фотографий

Резко возросло число штрафов для туристов в приграничных районах Финляндии. Как сообщил 26 октября начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала в интервью телерадиокомпании Yle, путешественники все чаще нарушают закон, пытаясь сделать фотографии на фоне пограничного заграждения, установленного на границе с Российской Федерацией.

«Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону», — сказал Пеккала.

Статистика свидетельствует о тревожной тенденции: за летний сезон 2025 года пограничной службой было зарегистрировано свыше 50 инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением в пограничную зону. Этот показатель на треть превысил цифры прошлого года, причем основными нарушителями стали иностранные гости страны.

Ранее сообщалось, что два человека незаконно пересекли границу России с Финляндией в районе Иломантси.