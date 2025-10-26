Два человека незаконно пересекли границу России с Финляндией в районе Иломантси

В приграничном районе Финляндии произошел инцидент с незаконным пересечением государственной границы. По информации телерадиокомпании Yle, двое человек были задержаны финскими пограничниками в субботу, 25 октября, в районе общины Иломантси, которая находится в самой восточной точке финляндско-российской границы.

Операцию по задержанию провела Пограничная служба провинции Северная Карелия. Нарушителей обнаружили после того, как на их присутствие указал местный житель. Сообщается, что задержание прошло в штатном режиме, без инцидентов.

После доставки в отделение задержанные лица подали ходатайство о предоставлении им политического убежища на территории Финляндии. В связи с произошедшим пограничный уполномоченный Северной Карелии уже провел рабочие консультации с представителем Суоярвского района России. Национальность нарушителей границы в официальных сообщениях не раскрывается.

