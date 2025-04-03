Инструмент с историей: на «Авито» в Москве продают рояль 1851 года выпуска за 35 млн рублей

Антикварный рояль французской фирмы Erard 1851 года выпуска выставили на продажу в Москве за 35 млн рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на платформе «Авито».

Инструмент выполнен из красного дерева, клавиши — слоновая кость, все детали родные. При этом продавец предупреждает, что у рояля отсутствует демпферная планка. История инструмента насчитывает 174 года, его выпустили еще в 1851 году. На Всемирной выставке в Париже 1855 года антикварный инструмент был отмечен медалью Наполеона III.

Фото: [ городская доска объявлений ]

«Имеется дореволюционная купчая. Нашли в архиве, что рояль покупал гражданин с фамилией Шахер (Sсhасhеr), Париж», — сообщается в объявлении.

На данный момент инструмент находится в Москве. Владелец содержит его в охраняемом месте с необходимой температурой. Коллекционеры и любители антиквариата могут приобрести уникальный рояль за 35 млн рублей.

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