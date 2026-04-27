«Инсульт за рулем»: в Петербурге микроавтобус с 71-летним водителем протаранил сразу два автобуса на остановке

Вечером 26 апреля на Пулковском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием сразу двух пассажирских автобусов, стоявших на остановке. Как сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, причиной аварии стала внезапная потеря управления водителем микроавтобуса ГАЗ, которому за рулем стало плохо.

По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. В результате неуправляемый автомобиль на полном ходу врезался в общественный транспорт, в котором в этот момент находились пассажиры. Удар пришелся по касательной: у одного автобуса оказалось повреждено боковое зеркало, у второго — задний бампер, при этом кабина самого виновника ДТП получила серьезные повреждения с пассажирской стороны.

В результате аварии пострадали два человека — 71-летняя пассажирка одного из автобусов и сам водитель ГАЗа, который также является ровесником пенсионерки. Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.