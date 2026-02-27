Интернет из космоса за 8 тысяч в месяц: как «Рассвет» изменит жизнь в удаленных регионах

В России готовится к запуску первая партия спутников для низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет «Рассвет», которую называют отечественным аналогом Starlink. По данным из презентации главы Минцифры Максута Шадаева, представленной на заседании Госдумы, старт намечен на первый квартал 2026 года. На данный момент уже изготовлено 16 космических аппаратов, готовых к выводу на орбиту.

Разработкой системы занимается компания «Бюро 1440», входящая в структуру ИКС Холдинг. Изначально запуск планировался на декабрь 2025 года, но был перенесен. Источники на космическом рынке связывали это с задержкой производства необходимого количества спутников, однако в «Бюро 1440» заявили, что двигаются в соответствии с целевыми сроками проекта, а точные даты запусков не разглашаются по соображениям чувствительности информации.

Согласно федеральному проекту «Инфраструктура доступа в интернет» в рамках нацпроекта «Экономика данных», развертывание группировки будет проходить поэтапно:

· 2026 год — 156 аппаратов на орбите; · 2027 год — 292 аппарата (запуск коммерческого сервиса); · 2028 год — 318 аппаратов.

В перспективе до 2035 года группировку планируется увеличить до 900–950 спутников. Для сравнения: Starlink к концу февраля 2026 года насчитывает более 9,8 тысячи космических аппаратов.

Система «Рассвет» будет работать на низкой околоземной орбите (около 800 км) и обеспечит скорость передачи данных до 1 Гбит/с с задержкой сигнала не более 70 мс. Ключевая технология — лазерная межспутниковая связь собственной разработки, позволяющая передавать данные напрямую между аппаратами на скорости до 10 Гбит/с. Это снижает зависимость от наземной инфраструктуры и обеспечивает стабильное покрытие над океанами, Арктикой и слабоосвоенными территориями.

По данным Forbes, стоимость абонентского терминала для физических лиц составит около 50 тыс. рублей, а ежемесячный тариф — 8 тыс. рублей. Для корпоративных клиентов цены выше: 250 тыс. рублей за терминал и 55 тыс. рублей в месяц.

Общий бюджет проекта оценивается в 514,7 млрд рублей, из которых 102,8 млрд — государственное финансирование из федерального бюджета, остальное — собственные средства компании.

Эксперты отмечают, что система необходима России для обеспечения связью труднодоступных регионов, где прокладка оптоволокна экономически нецелесообразна. Особое стратегическое значение проект имеет для Северного морского пути, а также для решения военных задач — создания глобальной автоматизированной системы управления войсками.

Ранее сообщалось, что Илон Маск признался, что редко чувствует себя счастливым.