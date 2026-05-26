Инвесторы пошли к тарологам: почему россияне гадают перед покупкой акций

Мировая экономическая нестабильность, резкие колебания рынков и ощущение полной непредсказуемости заставляют людей искать опору в самых неожиданных местах. На этом фоне в России вырос интерес к финансовым тарологам и астрологам: некоторые инвесторы обращаются к «денежным раскладам», пытаются выбирать активы по звездам и ищут ответы не в аналитике, а в эзотерике. Однако надеяться только на магию — это большая ошибка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, подобное поведение вполне объяснимо с точки зрения психологии. В моменты нестабильности человеку особенно тяжело переносить неопределенность, поэтому появляется естественное желание найти хоть какую-то точку опоры.

«Зачастую люди поддаются на магическое мышление и ищут способы через волшебство, через карты Таро попробовать лучше просчитать ситуацию, чтобы не потерять, а приумножить свои активы. Как бы ни было тревожно и непредсказуемо, карты Таро не могут помочь в этом. Этот человек просто обманывает и использует какие-то расклады, продает по картам Таро и дает заведомо ложные ориентиры», — прокомментировала она.

По мнению Наумовой, главная опасность заключается в том, что человек постепенно перестает опираться на собственное мышление, знания и способность анализировать ситуацию.

«Он полагается на мнение человека, который еще меньше в этом разбирается. Таким образом происходит перекладывание ответственности на другое лицо. Тогда получается как будто бы снять ответственность с себя», — объяснила она.

Но в реальности, подчеркнула Наумова, ответственность никуда не исчезает. Даже если человек выбирает «советчика», он сам принимает решение довериться ему.

Психолог добавила, что здесь возникает еще одна ловушка — финансовая. По сути, человек покупает не профессиональную аналитику, а случайный прогноз, который может восприниматься как экспертное мнение, хотя им не является.

Наумова объяснила, что за таким поведением часто стоит не любовь к мистике, а страх ошибиться. Иногда он связан с более глубокими внутренними переживаниями — чувством стыда, вины, тревогой и детскими психологическими триггерами.

«Стоит проанализировать, почему так важно не ошибиться самому, что с человеком происходит, если он допускает ошибку», — поделилась психолог.

По ее словам, человек, который слишком боится ошибок, становится особенно уязвим для подобных схем. Потеря крупных сумм после доверия к псевдоэкспертам может стать серьезной психологической травмой. Эксперт посоветовала вместо обращения к тарологам пройти курс работы с психологом.

