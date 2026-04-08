iPhone-раскладушка: стоит ли брать первый Fold от Apple и какие подводные камни ждут пользователей

Apple готовится впервые представить складной iPhone, и многим пользователям уже сейчас интересно, стоит ли бросаться за первым Fold и чем обернется новый форм‑фактор. Устройство даст новые возможности, но принесет и свои риски. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, к первому складному iPhone нужно относиться как к принципиально новой модели, у которой еще не проверены все «детские болезни».

«Нужно смотреть на все особенности устройства, влияющие на его работу. Это принципиально новая модель, и пользователей будет ждать множество неожиданностей и сюрпризов — как положительных, так и отрицательных», — отметила эксперт.

Ключевой параметр для такой модели, по словам Бастрыкиной, — ресурс сгиба и то, насколько заметна линия сгиба в раскрытом виде. При этом есть нюансы, к которым не привыкли владельцы обычных iPhone: скорее всего, не будет функции Face ID, и разблокировать смартфон придется по отпечатку пальца. Для многих это будет неудобством, но не остановит тех, кому важнее ее преимущества, считает эксперт.

Говоря о возможных проблемах, она напомнила, что Apple обещает сделать складку практически невидимой.



«Если это действительно получится, то это даст компании значительное преимущество перед конкурентами. Но только в процессе использования телефона можно будет понять, насколько им удалось учесть все детали: не будет ли устройство слишком хрупким и не появится ли заметная складка на экране после нескольких месяцев использования», — пояснила она.

Форм-фактор раскладушки, по мнению эксперта, особенно интересен тем, кто много работает с контентом и мультитаскингом: большой экран удобен и для работы, и для видео, и для игр, но многое будет зависеть от того, как батарея справится с нагрузкой в тонком корпусе. Отдельно Бастрыкина отметила, что часть покупателей пойдет за устройством исключительно ради новизны.

«Пользователи, которые относятся к психологическому типу новаторов, конечно, захотят потестировать модель просто потому, что это что‑то новое», — сказала она.

Отвечая на вопрос, стоит ли брать первый складной iPhone сразу на старте, эксперт советует не спешить тем, кто не гонится за статусом самого первого:

«Если вам не принципиально начать использовать именно этот формат сразу после его появления в продаже и у вас есть возможность подождать следующую версию складного Айфона, то лучше не спешить — только через несколько месяцев после начала использования новой модели пользователи смогут оценить ее надежность, удобство и соответствие обещаниям производителя».

