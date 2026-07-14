Ставка опустится до 8-10%: когда россияне смогут брать ипотеку выгодно

Взять ипотеку выгодно можно будет, когда ставка опустится до 8-10%, а Центробанк установит ставку рефинансирования на уровне 7-8%. Ждать смягчения денежно-кредитной политики россиянам осталось недолго. Когда стоит покупать жилье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Банк России продолжает смягчение денежно-кредитной политики. На последнем заседании 19 июня ключевая ставка была снижена девятый раз подряд до 14,25% годовых. Несмотря на опасения регулятора о том, что в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ставки рефинансирования, эксперты все-таки ожидают курс на снижение — до 12-12,5% к концу года. В связи с этим в 2027 году россиянам стоит задуматься о взятии ипотеки.

При благоприятном прогнозе, исходя из нынешнего поступательного движения и при отсутствии экономических и геополитических эксцессов, стоит ожидать снижение ставок по ипотеке до 10-12% к первому полугодию 2027-го, считает Инна Литвиненко.

«Если Центробанк продолжит планомерное снижение, на диапазон ипотечной ставки 8-10% мы сможем выйти во втором полугодии 2027 года. Это безболезненная ставка для семьи. Ставка рефинансирования в таком случае должна быть на уровне 7-8%», — спрогнозировала экономист.

Покупать квартиру и брать ипотеку сейчас можно, если к тому подталкивают личные обстоятельства: например, необходимость вложить деньги после продажи имущества. Но лучше будет дождаться снижения ставки рефинансирования, подчеркнула эксперт.

«Однако это палка о двух концах. Как только понижается ставка рефинансирования до приемлемого уровня ипотечного кредитования, растет спрос на жилье, следовательно, и цены. Поэтому, если есть возможность, смотрим конец 2026-го — начало 2027 года, начинаем подбирать варианты, делать предварительные расчеты и рассматривать предложения банков», — заключила Литвиненко.

Перед оформлением ипотеки стоит взвесить свои силы, чтобы успеть закрыть кредит до пенсии. Так, каждый пятый россиянин, купивший квартиру в ипотеку во втором полугодии 2025 года, рискует выплачивать ее до 75 лет. Избежать обременения на пенсии поможет грамотное досрочное погашение.