Иран может втайне создать новое ядерное оружие: способны ли США и Европа помешать Тегерану

Иран до сих пор может создать ядерное оружие. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Ранее источник РИА Новости в сфере безопасности Ирана заявил, что убийства Израилем иранских ученых-ядерщиков не остановят развитие ядерной программы исламской республики. Как заверил эксперт Ожаровский, у Тегерана есть все ресурсы для создания ядерного оружия.

«С точки зрения интеллектуальных ресурсов никаких секретов в создании ядерного оружия в данный момент нет. У Ирана есть технологии производства центрифуг для обогащения урана, для строительства и эксплуатации огромных предприятий для обогащения урана, они не зависят от конкретных личностей», — пояснил специалист.

Как отметил физик-ядерщик, Иран может повторить то же самое, но уже в другой локации.

«Я не вижу причин, почему Иран не мог бы повторить то, что они уже сделали. А именно, втайне от мирового сообщества создать огромные уранообогатительные предприятия и получить высокообогащенный уран. Они это проделали уже один раз. С точки зрения повторения технология у них есть, она вполне воспроизводима. И завод по производству центрифуг они могут построить в другом месте и лучше его замаскировать», — заключил Ожаровский.

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В свою очередь, политолог Сергей Марков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что у Ирана не получится создать ядерное оружие из-за достаточной политической воли США и Европы в вопросе Тегерана.

«Ядерное оружие не создадут в Иране, потому что произошедшая 12-дневная война показала, что у США и Европы достаточно политической воли для, чтобы использовать вооруженные силы и остановить ядерную программу Ирана», — отметил эксперт.

При этом специалист заверил, что высадки сухопутных войск США в Иране не будет из-за ранее неудачного опыта американцев.

«Там не будет высадки сухопутных войск, поскольку у американцев очень плохой опыт в Ираке, Афганистане, отчасти в Сирии и в Ливии. Кроме того, Иран сильнее, чем Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия вместе взятые. Но они будут бить по ядерным объектам, поскольку они технологически хрупкие. Сильными ударами в конечном итоге их удастся повредить. Не исключено, что Иран пойдет на компромисс и откажется от ядерной программы. Если Тегеран не откажется, то Иран завалят ракетами и бомбами», — заключил Марков.

Ранее стало известно, чем закончится прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом.