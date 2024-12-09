Исполнится и хорошее, и плохое: что землянам принесет метеорный поток Геминиды

Над Землей 14 декабря пройдет метеорный поток Геминиды. Во время пика его активности можно будет наблюдать до 100 метеоров в течение часа. Однако в этом году увидеть поток будет сложнее из-за полнолуния. Подробнее о том, что может изменить это событие, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инесса Алиева.

По ее словам, такие дни влияют на людей положительно, если знать несколько нюансов и не думать о плохом.

«Обязательно загадывайте желание, поток может все это исполнить. Весь день важно правильно мыслить, потому что любые негативные мысли, как и желания, могут реализоваться», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лучше всего в такие дни, продолжила эзотерик, заниматься чем-то хорошим, спокойным и наполняющим.

«Например, очень хорошо в это время медитировать. Также прописывать свои желания, загадывать их, наблюдать за потоком и ни в коем случае не загадывать ничего, что могло бы принести вред вам или другому человеку», — заключила Алиева.

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