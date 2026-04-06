Исторический момент: экипаж Artemis II разглядел «темную сторону» Луны

Космический корабль «Орион» миссии Artemis II продолжает свой исторический путь вокруг Луны. 5 апреля экипаж впервые за последние полвека увидел обратную сторону нашего естественного спутника. Однако эти захватывающие мгновения соседствуют с прозаичными, но весьма ощутимыми проблемами — стоимостью 23 миллиона долларов и запахом гари.

«Не та Луна»

Экипаж Artemis II — астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен — поделился впечатлениями в интервью BBC. Увиденное сильно отличается от привычной картины, рассказала Кристина Кох. По ее словам, внутренний голос подсказывает, что это не тот спутник, который все привыкли видеть с Земли, особенно это касается темных участков, обычно остающихся незамеченными.

На субботний вечер корабль удалился от Земли более чем на 289 681 километр, двигаясь по замкнутой траектории, которая проведет его вокруг обратной стороны Луны и вернет обратно. Это первый случай с 1972 года, когда человек вылетел за пределы земной орбиты. Корабль должен обогнуть спутник 6 апреля и вернуться на Землю 10 апреля.

Туалетная драма на $23 млн

Пока одни смотрели на Луну, другие вдыхали… запах гари. 4 апреля экипаж сообщил о неприятном запахе, источником которого стал, по всей видимости, неисправный космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов.

Это был уже второй инцидент с этим устройством. Сразу после запуска 1 апреля не работал насос, и Кристине Кох пришлось выступить в роли «космического сантехника», чтобы его починить. На этот раз, когда туалет снова дал сбой, астронавты пожаловались на запах, похожий на запах старого электронагревателя, который давно не использовался. Инженеры НАСА на Земле предположили, что проблема может быть вызвана замерзшими остатками мочи в вентиляционной трубе.

Экипажу пришлось вновь использовать аварийные пакеты для сбора мочи — как в эпоху «Аполлона», когда на борту не было нормальных туалетов. Несмотря на эти неудобства, руководители миссии заверили, что ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для безопасности полета.