Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 октября

Звезды подготовили сюрпризы для каждого знака Зодиака на неделе с 20 по 26 октября. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овнам стоит сосредоточиться на личных целях и мотивации. С 20 по 26 октября этот знак Зодиака будет особенно целеустремленным, но нужно проявить осторожность: вспышки раздражения возможны ближе к середине недели. Королева посоветовала отступить, чтобы выиграть в долгосрочной перспективе. Кроме того, это отличное время для начала фитнес-режима или запуска личного проекта.

Фокус Тельцов — внутренний покой и финансы. Следует задуматься о личных границах и ресурсах, инвестировать в себя — курсы, знания, саморазвитие. Возможны неожиданные финансовые предложения, но не нужно спешить соглашаться.

Близнецы будут находиться на пике коммуникабельности, люди тянутся к ним. Но важно не разбрасываться на все подряд, а выбрать главное. Следует сделать паузу перед тем, как что-то пообещать. Также возможны интересные новости издалека.

Раки, Львы, Девы

Положение планет затрагивает эмоциональный фон Раков — возможны важные разговоры с близкими. Не нужно бояться уязвимости — это источник силы. Будущая неделя, добавила Королева, также благоприятна для уюта, дома, переездов.

У Львов неделя пройдет в фокусе карьеры и признания. Они будут на виду, коллеги и начальство заметят их успехи.

«Время брать инициативу в свои руки. Но не перегните — возможна ревность со стороны. Совет: будьте лидером, но не забывайте про дипломатию», — отметила астролог.

Желание узнать новое усилится у Дев. Отличное время для начала обучения, поездки или духовных практик. Не стоит бояться менять мнение, если чувствуется, что это рост. Звезды советуют быть открытыми — необычные идеи могут дать плоды.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Финансы и интимные отношения будут главными темами на будущей неделе у Весов. Возможны серьезные разговоры о деньгах или доверии. Важно не избегать неприятных тем, предупредила эзотерик. По ее словам, лучше честный конфликт, чем скрытое напряжение.

Сезон Скорпионов начнет набирать обороты на следующей неделе, они будут притягательны и полны внутренней силы. Но стоит позаботиться о своем здоровье и подумать о перегрузке — физической и эмоциональной. Королева посоветовала Скорпионам заняться спортом, питанием и не забывать про отдых.

Стрельцы находятся в преддверии трансформации. Это неделя подготовки — необходимо замедлиться, прислушаться к интуиции. Может быть, нужно завершить старое, прежде чем начать новое. Хорошим решением будет вести дневник или медитировать, из-за этого многое может проясниться.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козерогов ждут новые знакомства и интересные перспективы. Время подумать о целях на конец года. Отличный момент для объединения усилий с другими. По словам астролога, командная работа принесет больше, чем попытки справиться с задачей в одиночку.

Водолеи могут оказаться в центре внимания. Возможны карьерные успехи или общественное признание, главное — не терять человечность и открытость. Поведение Водолеев — ключ к их успеху.

Рыбам стоит сфокусироваться на путешествиях, пришло время сменить обстановку, чего так давно хотелось.

«Даже короткая поездка подарит озарение. Ваша интуиция особенно обострена. Ищите вдохновение в природе, искусстве или снах», — заявила эзотерик.

