Путин: Россия обладает устойчивым потенциалом для экспорта в аграрном секторе

Президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия обладает устойчивым потенциалом для экспорта в аграрном секторе, передает РИА Новости.

По его словам, в течение последних десяти лет в стране производится урожай зерна, превышающий 100 млн тонн, что создает значительные возможности для экспортных операций.

Путин также обратил внимание на существующие проблемы в области молочной продукции и овощей и фруктов, но подчеркнул наличие программы для их решения и развития этих секторов.

В ноябре сообщалось, что с начала 2024 года подмосковные аграрии собрали 107,5 тыс. тонн урожая, который вырастили в тепличных комплексах с использованием агротехнологий.