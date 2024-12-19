Путин прокомментировал замедление Youtube в России

Президент России Владимир Путин во время объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии заявил, что в замедлении YouTube виноват Google.

Российский лидер подробно ответил на вопрос блогера Влада Бумаги о причинах замедления работы YouTube. В частности, президент отметил, что Google обязана соблюдать в своей деятельности российские законы. Что касается непосредственно YouTube, то вопросы о работе платформы необходимо адресовывать руководству компании, а не правительству РФ.

«По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Президент отметил, что считает все претензии, выдвинутые в адрес к Google, справедливыми. Все без исключения иностранные компании должны понимать важность соблюдения законодательных норм РФ, отметил президент.

Как было указано, вопрос задал блогер Влад Бумага. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блогера «нетрадиционным гостем», что вызвало смех среди присутствующих в зале гостей мероприятия.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний и госорганов в регионы.