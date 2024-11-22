Москва ударила «Орешником» по Днепропетровску: что известно о новейшей российской ракете

Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не сможет перехватить российскую ракету «Орешник» над Киевом даже с обычными боеголовками, предположил военный эксперт Михаил Поликарпов. Что известно о новейшей отечественной системе, запущенной по объекту на Украине, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Данные о ракете «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ натовскими ракетами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS. Глава РФ сообщил, что «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов — 2,5-3 км в секунду, и действующие системы ПВО противника не способны его перехватить. Систему испытали при нанесении ударов по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, видео удачного запуска поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Фото: [ t.me/news_kremlin ]

«Гипотетически, если наносить удары по Киеву даже обычными боеголовками, их не перехватят. То есть, судя по всему, никакие Patriot такую ракету над Киевом перехватить бы не смогли. Несколько военных и инфраструктурных объектов в городе можно было бы вывести из строя ее ударом, если туда поставить взрывающиеся боеголовки», — отметил военный эксперт.

Он предположил, что удар по Днепропетровску стал демонстрацией запуска ракеты, а боеголовки были пустыми.

«Повреждение завода случилось только из-за большой скорости, на которой пустые боеголовки протаранили само здание, потому что взрывы на видео не фиксировались сразу. Произошло обрушение перекрытий и вторичная детонатация взрывчатых веществ, которые там находились. Удар был бы более эффективен, если бы в каждой боеголовке находилась взрывчатка», — добавил Михаил Поликарпов.

Аналоги «Орешника» в мире

Эксперт приравнял «Орешник» к классу межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками. Аналогичные установки, разработанные в годы Холодной войны, некогда были в арсенале других стран. Специалист привел в пример созданные еще во времена СССР американские ракеты Minuteman III и Trident, французскую M51, а также Дунфэн-41 из Китая.

Фото: [ сommons.wikimedia/U.S. Air Force/Master Sgt. Lorenzo Gaines ]

«В такой конструкции нет ничего принципиально нового. Когда была Холодная война, все стороны имели ракеты не только моноблочные, но и с разделяющимися боеголовками. Сейчас их, судя по всему, на вооружении осталось мало. Они были сняты с вооружения и демонтированы в значительной степени. Технологии не утрачены, и при желании производство таких ракет можно запустить в тех же США. «Орешник» — это достаточно новая модификация. У всех пробные ракеты со времен Холодной войны, а мы, получается, смогли в секрете создать новую», — подчеркнул он.

Михаил Поликарпов подытожил, что последствия испытания «Орешника» неизвестны: прекратятся ли поставки западных ракет Киеву до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января или нет. Эксперт предположил, что в перспективе конфликт на Украине будет решен, когда мир подойдет к «красной черте» уровня Карибского кризиса.

Ранее стало известно, ждут ли в США атомной войны.