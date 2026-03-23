В Пскове произошло событие, которое митрополит Матфей назвал промыслительным. В храме Георгия Победоносца со Взвоза собрались более семидесяти переселенцев из Ирландии, Германии, Норвегии, Хорватии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Италии. Люди, добровольно сменившие жизнь в Европе на Россию ради традиционных ценностей и будущего детей, встали рядом под иконами на богослужение в день памяти сорока Севастийских мучеников, пишет pskov.aif.ru .

Этот храм, которому более пятисот лет, не случайно стал местом встречи. В XIX веке церковь была передана священнику из Рижской епархии, а при ней открыли школу для православных эстонцев и латышей. В определенные дни службы здесь велись на латышском языке. Спустя столетие храм вновь выполняет объединяющую роль — теперь для переселенцев.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей, совершивший богослужение, назвал этот приход уникальным примером для страны. По его словам, не так много в России приходов, где соотечественники и переселенцы сознательно приняли православие в таком количестве. Владыка признался, что выбор настоятеля был неслучайным — отец Николай, по его убеждению, смог привлечь людей и наполнить приход.

В этот день в храме было много детей. Переселенцы пришли целыми семьями. Малышка Екатерина Улитина, которой нет и года, тянула руку к иконе, а на клиросе пела Светлана Маскальенова — дочь ветерана, вернувшегося в Россию в 98 лет. Стевимир Эрцеговац, переехавший из Хорватии, служит в храме алтарником. У каждого из прихожан — своя история выбора и свой путь к родному дому.

«Россия — это ковчег»

После службы митрополит разделил трапезу с переселенцами. Владыка сравнил Россию с ковчегом, который Ной строил 130 лет, несмотря на непонимание окружающих. По его словам, сейчас Россия — это та самая ладья спасения, которая дает возможность не потеряться в бушующем море. А приход храма Георгия он назвал хорошим примером для всех приграничных епархий.

Уполномоченный по работе с соотечественниками Елена Полонская рассказала, что епархия помогает переселенцам с первых дней — с трудоустройством, жильем, расселением многодетных семей. По ее словам, такие встречи необходимы людям и морально, и духовно.

Псковская область — один из лидеров среди регионов по работе с переселенцами из западных стран. Госпрограмма действует здесь с 2010 года, а в 2025-м опыт региона признали успешным на всероссийской конференции.