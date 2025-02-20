Бомба замедленного действия: как на детей Нюши повлияет жизнь с отцом и редкие встречи с матерью

Певица Нюша рассказала, почему ее дети живут с бывшим супругом Игорем Сивовым после развода. Артистка подчеркнула, что ее дети достаточно самостоятельные и знают, что мама находится на гастролях, работает и приезжает раз в две недели. Как на детях может отразиться такое воспитание, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Опасности нет, но есть нюанс

По словам эксперта, в конкретной ситуации подобные отношения матери с детьми вряд ли как-то повлияют на психику, потому что сама артистка поясняет, что примерно такое же общение с детьми у нее было и до развода.

«То есть они не так часто видели мать, как обычные дети, потому что у обычных детей присутствие матери в их жизни тотально. И, конечно, так заложено природой, что до какого-то определенного момента мать должна присутствовать в жизни детей постоянно, таким образом формируется чувство безопасности в этом мире. Именно мать и создает это, никто ее не заменит», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому такая схема, которая логически была построена в семье Нюши и Игоря Сивова, продолжила эксперт, не приведет к какому-либо психическому взлому.

Фото: [ соцсети ]

«Для них это естественно и, может быть, даже хорошо, что все осталось так, как было принято с самого начала, как наработано с их рождения. Другое дело, что в этой конструкции у них формируется некое восприятие взаимоотношений мужчины и женщины, тема семьи, а в дальнейшем и понимание: «нужна ли мне семья, что она мне дает и хочу ли я жить в семье». Обычно либо выбирается что-то похожее на то, что они видели в детстве, либо таким людям вообще не нужна семья, потому что они не видят в ней смысла», — отметила Абравитова.

Бомба замедленного действия

Формируется непонимание, зачем заводить детей, если можно быть самодостаточным человеком, просто общаться с противоположным человеком в достаточной для себя мере и жить нормальной жизнью.

Фото: [ соцсети ]

«Скорее идет отработка такого сценария, когда та самая самодостаточность дает человеку все, что ему нужно — материальное обеспечение, комфортное проживания, яркость красок жизни. И присутствие мамы в их жизни сейчас как некий элемент праздника. Она приехала, побыла с ними, принесла некие яркие краски и уехала. Таким образом человек может воспринимать семью как праздник, то есть он будет искать от противоположного пола только праздник. Такая бомба замедленного действия», — заключила психолог.

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