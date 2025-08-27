Из сантехника в чиновники: чем прославился задержанный мэр Владимира Наумов — как он связан с ритуальной ОПГ

Мэр города Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС. Чем прославился чиновник, бывший сантехником, и в чем его обвиняют — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как мэр связан с «черными ритуальщиками»?

Глава администрации Владимира, по данным телеграм-канала Mash, мог покрывать руководителя местной ритуальной фирмы. Предварительно, чиновника подозревают не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в превышении должностных полномочий.

Следствие полагает, что с мая 2024 года по март 2025-го «черные ритуальщики» из подмосковного города Видное, маскируясь под сотрудников МУПа и используя муниципальные ресурсы, заставляли копать могилы и ставить оградки только «у своих людей». Они завышали цены похорон практически в два раза — с обычных 20 тыс. рублей до 39 тыс. рублей — и оставляли деньги себе.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве на кладбище в поселке Улыбышево Судогодского района Владимирской области. Фигурантами стали десять человек, четверо уже арестованы, в их числе и.о. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Никита Петрунин и замдиректора «ЦУГД» Сергей Ершов. Mash сообщает, что именно они могли дать показания против мэра.

Из простого работяги в чиновники

Дмитрий Наумов занимал пост главы администрации Владимира с ноября 2022 года. Примечательно, что задержали мэра накануне Дня города — 30 августа. Политическая карьера Наумова началась в его родном поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области с поста главы местной администрации. После он возглавил Гороховецкий район, а уже оттуда перешел на работу в администрацию региональной столицы.

Наумов — выпускник Вязниковского механико-технологического техникума (сегодня — Вязниковский технико-экономический колледж). Он также окончил Владимирский государственный университет (ВлГУ) по специальности «Экономика и управление городским хозяйством» и Российскую академию государственной службы (РАГС) при президенте РФ.

В интервью студенческого проекта «Про100ВлГУ» Наумов рассказывал, что в юношестве хотел поступить в военное училище и разводить лошадей. Однако первым местом работы будущего мэра стало муниципальное предприятие ЖКХ, где он был слесарем-сантехником, потом поднялся по карьерной лестнице до главного инженера. Уже после работы в сфере ЖКХ Наумов начал свою политическую карьеру.

В беседе со студентами в 2024 году мэр Владимира признавался, что «не рвется за какими-то повышениями», а хочет реализоваться на рабочем месте и сделать все, чтобы от его работы был результат, заметный людям. Официально подробности задержания Дмитрия Наумова не разглашаются. Известно лишь, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в приемную администрации Владимира и задержали главу города утром 27 августа.

